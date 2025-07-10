Британцы из AC Cars сделали 1025-сильную Shelby Cobra

Компания AC Cars представила новую экстремальную версию родстера Cobra GT SuperSport. Теперь эта культовая модель может встать наравне с мощными гиперкарами

Под капотом у GT SuperSport установлен V8 мощностью 1025 л.с. (это больше, чем у Bugatti Veyron). Если стандартная версия Cobra GT с 654 л.с. разгоняется до “сотни” всего за 3,4 секунды, то можно предположить, что новинка делает это упражнение менее, чем за 2 с.

Внешне GT SuperSport отличается крупной черной решеткой радиатора, светодиодной оптикой, аэродинамической “юбкой” и крупным спойлером. Фирменные боковые выхлопные трубы сохранились, став данью уважения классическому стилю AC Cobra.

Кузов можно будет окрасить в один из трех фирменных цветов: синий, оранжевый или белый. Каждая машина будет собрана вручную, и таких автомобилей будет всего 25. Цена стартует от 550 000 долларов (примерно 43 млн рублей).

