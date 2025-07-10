Автомобильный портал Motorpage
10 июл 2025

Британцы из AC Cars сделали 1025-сильную Shelby Cobra

Британцы из AC Cars сделали 1025-сильную Shelby Cobra
Автор фото: фирма-производитель

Компания AC Cars представила новую экстремальную версию родстера Cobra GT SuperSport. Теперь эта культовая модель может встать наравне с мощными гиперкарами

Под капотом у GT SuperSport установлен V8 мощностью 1025 л.с. (это больше, чем у Bugatti Veyron). Если стандартная версия Cobra GT с 654 л.с. разгоняется до “сотни” всего за 3,4 секунды, то можно предположить, что новинка делает это упражнение менее, чем за 2 с.

Внешне GT SuperSport отличается крупной черной решеткой радиатора, светодиодной оптикой, аэродинамической “юбкой” и крупным спойлером. Фирменные боковые выхлопные трубы сохранились, став данью уважения классическому стилю AC Cobra.

Кузов можно будет окрасить в один из трех фирменных цветов: синий, оранжевый или белый. Каждая машина будет собрана вручную, и таких автомобилей будет всего 25. Цена стартует от 550 000 долларов (примерно 43 млн рублей).
 

При написании новости использовалась информация:
topgear

Комментарии к новости

Последние новости

...

Chery начала продавать новый гибридный седан Fulwin A9L с запасом хода до 2000 км

09 июля 2025

Британские теннисисты установили два мировых рекорда на крыше движущихся автомобилей

09 июля 2025

Максимальный штраф за отказ остановиться по требованию полиции увеличен до 10 тысяч рублей

09 июля 2025
Lamborghini Urus 2019 вид спереди

Lamborghini отказывается от полностью электрического Urus

09 июля 2025

Bentley представил концепт своего первого электромобиля

09 июля 2025

Nissan откладывает запуск двух новых электромобилей из-за падения популярности электрокаров

08 июля 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

SOUEAST S09 - soueast s09 (2025) большой suv из семьи chery Тест драйв
04 июля 2025

SOUEAST S09
"Большой SUV из семьи Chery"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) забудьте о частых заправках
Тест драйв
27 июня 2025

Exeed Exlantix ET
"Забудьте о частых заправках"
VGV U70 Pro - vgv u70 pro (2024) китайская марка, немецкий дизайн, белорусское производство
Тест драйв
20 июня 2025

VGV U70 Pro
"Китайская марка, немецкий дизайн, белорусское производство"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 6 1 0 5