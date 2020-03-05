Британский производитель люксовых автомобилей «умер»

Частная автомобильная компания Bristol Cars, базирующаяся в одноименном британском городе, ликвидирована по решению суда. Автопроизводитель, существовавший с 1945 года, пал перед кредиторами

Немного истории. Изначально Bristol Cars была автомобильным подразделением одного из британской авиастроительной компании Bristol Aeroplane Co. При разработке машин использовались разработки BMW, доставшихся официальным лицам корпорации после Второй мировой войны. В 1960 году Bristol Cars стала самостоятельной, а позже ее линейка разрослась до нескольких моделей.

В 2011 году Bristol Cars объявила о банкротстве и сократила более двадцати сотрудников. В тот же год ее приобрела швейцарская фирма Kamkorp Autocraft, входящая в состав группы Frazer-Nash. Выпустив несколько интересных моделей, вроде спорткара Bristol Bullet с 400-сильным мотором BMW, компания все же не смогла крепко встать на ноги.