Британскую классику приведут к свету

Стартап Lunaz, основанный бывшим техническим директором Renault F1 Джоном Хилтоном, займется переводом британской классики на электротягу. Фирма будет продавать отреставрированные экземпляры некогда популярных автомобилей с модульной силовой установкой

На данный момент фирма активно работает над двумя проектами: Rolls-Royce Phantom V 1961 года и Jaguar XK120 1953-го. Оба автомобиля, перед тем как превратиться в электрокары, будут кропотливо восстановлены. Важно заметить, что стартап обещает использовать только оригинальные или новые детали и не искать замену им на вторичном рынке запчастей.

В качестве силовой установки используют один или несколько электромоторов и тяговые батареи разной емкости, собранные из отдельных литий-ионных модулей. Батарей, как правило, будет две: одну установят под капотом, на месте двигателя, вторую — сзади, на месте топливного бака. Мощность электрокаров будет варьироваться от от 137 до 598 лошадиных сил.