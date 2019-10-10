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10 окт 2019

Британскую классику приведут к свету

Британскую классику приведут к свету

Стартап Lunaz, основанный бывшим техническим директором Renault F1 Джоном Хилтоном, займется переводом британской классики на электротягу. Фирма будет продавать отреставрированные экземпляры некогда популярных автомобилей с модульной силовой установкой

На данный момент  фирма активно работает над двумя проектами: Rolls-Royce Phantom V 1961 года и Jaguar XK120 1953-го. Оба автомобиля, перед тем как превратиться в электрокары, будут кропотливо восстановлены. Важно заметить, что стартап обещает использовать только оригинальные или новые детали и не искать замену им на вторичном рынке запчастей.

В качестве силовой установки используют один или несколько электромоторов и тяговые батареи разной емкости, собранные из отдельных литий-ионных модулей. Батарей, как правило, будет две: одну установят под капотом, на месте двигателя, вторую — сзади, на месте топливного бака. Мощность электрокаров будет варьироваться от от 137 до 598 лошадиных сил.

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