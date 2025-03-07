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7 мар 2025

BYD предложил Tesla объединить усилия против автомобилей с ДВС

BYD предложил Tesla объединить усилия против автомобилей с ДВС
Автор фото: фирма-производитель

Китайский автогигант BYD заявил о готовности к сотрудничеству с Tesla, чтобы ускорить переход на электромобили и сократить продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

«Наш общий враг — это автомобили с ДВС. Нам нужно работать вместе, чтобы изменить отрасль», — заявила вице-президент BYD Стелла Ли в интервью американской газете.

Несмотря на жесткие торговые ограничения со стороны США и ЕС, BYD готова делиться технологиями автономного вождения с зарубежными автопроизводителями. В частности, компания намерена сделать доступной свою систему «God’s-Eye», которая уже работает на ряде китайских моделей и скоро появится на глобальном рынке. Tesla, в свою очередь, продолжает развивать свою систему Autopilot, предлагая ее за 8000 долларов или по подписке за 99 долларов в месяц.

При написании новости использовалась информация:
carsguide

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