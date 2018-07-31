В Центробанке ищут все новые пути с мошенничеством в сфере «автогражданки». В ведомстве хотят избавиться от посредников, которые зачастую подделывают полисы ОСАГО и получают дополнительную выгоду

Так, ведомство фактически разрешило страховщикам не продавать электронные полисы ОСАГО, в случае если договор пытается оформить не собственник транспортного средства или водитель, который будет вписан в полис.

В Центробанке говорят, что мошенники вводят на сайте страховых компаний неверные данные

(например, вместо автомобиля оформляют полис на мотоцикл), а затем в графическом редакторе меняют данные и продают его владельцу по полной стоимости. В итоге такой полис недействителен (о чем водитель или собственник не подозревают), а водитель в случае ДТП будет самостоятельно нести ответственность перед пострадавшей стороной.

В ЦБ рекомендуют страховым компаниям руководствоваться статьей 929 Гражданского кодекса России, в которой сказано, что страхователь должен иметь имущественный интерес в заключении договора страхования.