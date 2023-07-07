Цены на автомобили взлетят из-за роста валют

Многие российские автодилеры предрекают рост цен до 12% в связи с быстро меняющимся валютным курсом

Корректировка стоимости автомобилей произойдет в ближайшие два месяца и коснется в первую очередь импортных моделей, ввозимых в РФ по параллельному импорту.

Многие автомобильные эксперты сходятся во мнении, что темпы роста цен на автомобили не будут настолько динамичными, как изменения курсов валют. На данный момент стоимость официально представленных автомобилей в России не изменилась. Вероятнее всего, китайские автомобильные представительства проинформируют о повышении цен на свои модели в последнюю очередь.