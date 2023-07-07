Автомобильный портал Motorpage
7 июл 2023

Цены на автомобили взлетят из-за роста валют

Цены на автомобили взлетят из-за роста валют

Многие российские автодилеры предрекают рост цен до 12% в связи с быстро меняющимся валютным курсом

Корректировка стоимости автомобилей произойдет в ближайшие два месяца и коснется в первую очередь импортных моделей, ввозимых в РФ по параллельному импорту.

Многие автомобильные эксперты сходятся во мнении, что темпы роста цен на автомобили не будут настолько динамичными, как изменения курсов валют. На данный момент стоимость официально представленных автомобилей в России не изменилась. Вероятнее всего, китайские автомобильные представительства проинформируют о повышении цен на свои модели в последнюю очередь.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Land Cruiser Prado

Toyota показала новое поколение Land Cruiser Prado

07 июля 2023
Kia Sonet

Kia Sonet приехал в Россию

07 июля 2023
JAC T6

JAC T6 появится в России

07 июля 2023

Иностранные машины со штрафами не выпустят из России

06 июля 2023
Lada Granta 2019 вид спереди

Когда на «Гранты» вернется система ABS?

06 июля 2023

Новые масла «Газпромнефть - СМ» на "Шелковом пути"

06 июля 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Sollers Atlant - sollers atlant van h1 l2 (2022) «однажды, десять лет спустя» Тест драйв
03 июля 2023

Sollers Atlant
"«Однажды, десять лет спустя»"
Changan CS35 Plus - changan cs35 plus (2019) «золотая середина»
Тест драйв
28 июня 2023

Changan CS35 Plus
"«Золотая середина»"
Kaiyi E5 - kaiyi e5 (2023) от перемены букв многое меняется
Тест драйв
23 июня 2023

Kaiyi E5
"От перемены букв многое меняется"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 3 2 3