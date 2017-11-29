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29 ноя 2017

Цены на бензин не будут расти до Нового года

Цены на бензин не будут расти до Нового года

Федеральная антимонопольная служба направила нефтяным компаниям рекомендации увеличить продажи топлива на оптовом рынке. Именно ориентируясь на цены на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, АЗС устанавливают цены на розничном рынке.

А на оптовом рынке в этом году происходит аномальное повышение цен. Дизтопливо начало расти в цене с сентября, хотя в прежние годы осенью цены начинали снижаться. Затем несколько рекордов обновили и цены на бензин. Последнее связано с техническими работами на Московском НПЗ компании «Газпром нефть», что привело к снижению поставок топлива на оптовый рынок.

В итоге в ситуацию вмешались антимонопольщики. Поставки бензина на оптовый рынок будут увеличены на 7%, дизтоплива — на 20%, пишут «Известия». Это должно помочь остановить рост цен по крайней мере до Нового года. Однако уже 1 января 2018 года на рубль вырастет акциз на топливо, а некоторые аналитики ожидают, что весной литр Аи-5 будет стоить около 55 рублей.
 

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При написании новости использовалась информация:
"Известия"

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