Федеральная антимонопольная служба направила нефтяным компаниям рекомендации увеличить продажи топлива на оптовом рынке. Именно ориентируясь на цены на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, АЗС устанавливают цены на розничном рынке.

А на оптовом рынке в этом году происходит аномальное повышение цен. Дизтопливо начало расти в цене с сентября, хотя в прежние годы осенью цены начинали снижаться. Затем несколько рекордов обновили и цены на бензин. Последнее связано с техническими работами на Московском НПЗ компании «Газпром нефть», что привело к снижению поставок топлива на оптовый рынок.

В итоге в ситуацию вмешались антимонопольщики. Поставки бензина на оптовый рынок будут увеличены на 7%, дизтоплива — на 20%, пишут «Известия». Это должно помочь остановить рост цен по крайней мере до Нового года. Однако уже 1 января 2018 года на рубль вырастет акциз на топливо, а некоторые аналитики ожидают, что весной литр Аи-5 будет стоить около 55 рублей.

