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2 мар 2022

Цены на бензин в Европе бьют все рекорды

Цены на бензин в Европе бьют все рекорды

Средняя стоимость бензина АИ-95 в России пробила отметку в пятьдесят рублей за литр.  Безусловно, это дорого, но в Германии, например,  литр топлива обойдется в 229 рублей!

Европейские ценники на топливо переписываются каждый день -  по данным ADAC (крупнейшая общественная организация автомобилистов ФРГ), за последнюю неделю розничные цены на бензин в Германии выросли на 5%.  В Голландии дела обстоят еще  интереснее  - литр топлива стоит уже 2.265 евро (281 рубль). В Англии топливо оценивается в £1,49 – по курсу это  чуть больше 220 рублей.

Причины такого скачка цен объясняются легко – геополитические события на Украине и санкции - большая часть нефти на европейские НПЗ поступает из России.  С ростом цен на европейских АЗС возникают и большие очереди – люди буквально «выдаивают» заправки, предпочитая закупаться топливом впрок.  Сообщается, что ценники уже пробили отметку исторического максимума – такого не было даже во времена финансовых кризисов в 2008 и 2014 году.

При написании новости использовалась информация:
AutoWweek

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