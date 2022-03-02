Цены на бензин в Европе бьют все рекорды

Средняя стоимость бензина АИ-95 в России пробила отметку в пятьдесят рублей за литр. Безусловно, это дорого, но в Германии, например, литр топлива обойдется в 229 рублей!

Европейские ценники на топливо переписываются каждый день - по данным ADAC (крупнейшая общественная организация автомобилистов ФРГ), за последнюю неделю розничные цены на бензин в Германии выросли на 5%. В Голландии дела обстоят еще интереснее - литр топлива стоит уже 2.265 евро (281 рубль). В Англии топливо оценивается в £1,49 – по курсу это чуть больше 220 рублей.

Причины такого скачка цен объясняются легко – геополитические события на Украине и санкции - большая часть нефти на европейские НПЗ поступает из России. С ростом цен на европейских АЗС возникают и большие очереди – люди буквально «выдаивают» заправки, предпочитая закупаться топливом впрок. Сообщается, что ценники уже пробили отметку исторического максимума – такого не было даже во времена финансовых кризисов в 2008 и 2014 году.