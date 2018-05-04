В этом году цены на российском оптовом рынке топлива бьют все рекорды. При этом, даже крупные нефтяные компании используют привязку к ним, не говоря уже о частных АЗС.

Буквально за неделю с 29 апреля по 3 мая цены на топливо в Москве зафиксировали очередной рекорд. Средняя стоимость литра Аи-92 по данным Московской топливной ассоциации прибавила в цене 69 копеек и стоит такое топливо 39,9 рублей, бензин Аи-95 прибавил 64 копейки и стоит 43,07 рублей, дизтопливо прибавило в цене 67 копеек: литр солярки предлагается за 41,61 рублей.

По словам главы «Российского топливного союза» (РТС), в который входит МТА, Евгения Аркуши, рост розничных цен на все виды топлива связан с тем, что перед этим на несколько тысяч рублей за тонну выросли оптовые цены, причем не только биржевые, но и мелкооптовые.

«Это привело к тому, что работать по существующим розничным ценам по всем видам топлива стало неэффективно, эффективность стала отрицательной. Это естественно подтолкнуло вверх розницу», - пояснил он «Интерфаксу».

По словам Аркуши на розничном рынке сейчас стоит паническое настроение, так как оптовые цены растут без видимых на то причин высокими темпами.

