После кризиса, возникшего на топливном рынке весной этого года, нефтяники пообещали правительству заморозить цены, а в обмен получили отсрочку по повышению акцизов на топливо. Но слова своего не сдержали

Статистика — вещь упрямая, даже официальная. Согласно данным Росстата, в июне цены на бензин на АЗС выросли в среднем на 2,1% (с начала года рост составил уже 9,4%), а отпускные цены нефтеперерабатывающих заводов прибавили 3,7% (с начала года рост составил 25,7%). К концу первого месяца лета в России не осталось регионов, где литр бензина стоил бы дешевле 41 рубля.

Росстат зафиксировал рост на АЗС в 82 российских регионах. Сильнее всего цены выросли в Тыве (+7,5%), на Алтае (+5,7%), Осетии и Орловской области (+5,4%). В 21 одном субъекте рост цен превысил три процента. Снижение цен в ведомстве зафиксировали лишь в Ивановской и Тамбовской областях – на 1,3% и 0,2% соответственно. В Москве бензин за июнь подорожал на 2,8%, в Санкт-Петербурге – на 1,4%.

При этом, дело не в желании владельцев АЗС нажиться на автомобилистах: росли и отпускные цены с НПЗ. Повышение отпускных цен отмечено в 11 регионах (от 2,7% в Тюменской области до 24,1% в Астраханской области). В 6 регионах Российской Федерации отмечено его удешевление (от 4,1% в Пермском крае до 9,4% в Ярославской области).

В Росстате отмечают, что цены на АЗС в июне этого года превысили отпускные в 1,8 раза.

