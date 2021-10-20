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20 окт 2021

Центробанк предложил снизить стоимость ОСАГО для аккуратных водителей

Центробанк предложил снизить стоимость ОСАГО для аккуратных водителей

Центробанк выступил с предложением дополнительно расширить границы тарифного коридора по ОСАГО.

Базовые ставки для физических лиц хотят расширить в рамках десятипроцентного коридора. То есть нижнее значение должно уменьшиться на десять процентов, а верхнее – возрасти на соответствующее количество пунктов. Таким образом, тарифный коридор может расшириться с нынешних 2471-5436 руб. до 2224-5980 руб.

Также поступило предложение по внедрению системы дополнительных скидок. Эксперты Центробанка, например, предлагают внедрить дополнительную восьмипроцентную скидку для возрастных и опытных водителей. К сожалению, точные критерии, по которым будет определяться опыт и возраст, не указываются.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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