Платные парковки в Москве уже не только достигли МКАД, но и перебрались за его пределы. Но столичные власти пообещали не повышать на них цены. Пока не повышать

С соответствующим заявлением выступил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. В рамках программы «Подъем» ее ведущий Сергей Доренко предложил повысить цены на парковках, так как введение платы должно было оставлять свободными 10-15% парковочных мест, но сейчас найти свободное место практически невозможно.

«Пусть не конкретно около места, куда вам надо пойти, на соседней улице точно есть. Даже взять те же насыщенные Патриаршие пруды, Неглинную улицу, там, где всегда проблема, все равно места есть. Либо в паркинге подземном, либо на соседней улице есть», — заявил Максим Ликсутов.

Чиновник объяснил, что по данным столичного дептранса сейчас свободными остаются 15% парковочных мест, а 85% — заняты. Поэтому власти города и не видят смысла повышать плату для освобождения парковочных мест.

Минимальная стоимость платной парковки в Москве составляет 40 руб./час. Есть районы и с «запретительной» ценой, где каждый час стоянки обходится в 200 рублей.

