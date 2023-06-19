Changan привезет в Россию сразу две новинки

Российское представительство анонсировало появление двух новых моделей. Оба автомобиля изображены в виде силуэтов, но узнать их нетрудно.

Первый – рестайлинговый вариант CS75Plus. Внешность кроссовера «подтянули» в соответствии со стилем старшей «линейки» UNI-V. Changan CS75Plus в Китае оснащается двумя турбомоторами объёмом 1,5 и 2,0 литра с отдачей 188 и 233 л.с. соответственно. Моторы работают с восьмидиапазонным «автоматом». Cкорее всего данные агрегаты привезут и в Россию.

Вторая модель – пикап Changan Lantop. По габаритам он чем-то похож на Great Wall Poer King Kong. Под капотом здесь скрывается 233-сильный турбомотор (двухлитровый)в сочетании с 8-ступечатыйм автоматом.