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22 авг 2019

Частый ремонт дорог - власти дают ответ

Частый ремонт дорог - власти дают ответ

Все же задавались вопросом, почему у нас так часто ремонтируют дороги, ведь это несколько напрягает, если не раздражает. Однако, как выяснилось недавно, частый ремонт продиктован вопросами нашей с вами безопасности

Частые работы по ремонту дорог в Москве обусловлены заботой о транспортной безопасности и благополучии граждан. Так, периодическая замена асфальта в городе связана с постоянным образованием поперечной неровности — колейности. Об этом  сообщает РБК со ссылкой на руководителя департамента капремонта столичной мэрии Алексея Елисеева.

Согласно некоторым документам ЖКХ правительства Москвы, на МКАД, ТТК, Садовом кольце и на вылетных магистралях дорожное покрытие необходимо менять раз в 2,5 года, чтобы избежать образования опасной колеи. Для магистралей между районами этот срок составляет 3,5 года, а на более мелких улицах новый асфальт надо класть через 5,6-6 лет.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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