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30 июн 2022

Чеченский автопром расширяется

Чеченский автопром расширяется
Автор фото: фирма-производитель

Российское производство автомобилей располагается, порой, в неожиданных местах. К примеру, в Чечне есть свой автомобильный завод - "Чеченавто", который имеет ключевое значение для региона.

До недавнего времени там собиралась только одна модель - Lada Granta, но сейчас конвейер, фактически, простаивает, так как нет поставок машинокомплектов. Между тем, само предприятие имеет очень важное социальное значение, так как благодаря "Чеченавто" в регионе снизилась безработица, которая, по статистике, была одной из крупнейших в стране.

Дабы сохранить рабочие места,«Чеченавто» договорилось о сотрудничестве с «Группой ГАЗ» и Минским автозаводом. В ближайшее время на предприятии стартует сборка ГАЗелей (Бизнес и Некст), а также ГАЗонов Некст из привозных машинокомплектов. С представителями МАЗа обсуждалась возможность выпуска спецавтотехники

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