Человеческий номер

Для многих автомобильный номер является не просто набором букв и цифр, а настоящим лицом автомобиля, его индивидуальностью. Власти Австралии это понимают и в ближайшее время позволят водителям разнообразить свои номерные знаки с помощью смайликов

Новая опция станет доступна для автомобилистов с 1 марта. Сначала водителям предложат целых пять видов смайликов, которые можно будет разместить на номерных знаках. В их числе, подмигивающий смайлик, улыбка и влюбленный смайлик с сердечками вместо глаз. Со временем, если инициатива получит положительный отзыв у водителей, этот набор будет существенно расширен.

Услуга по добавлению смайлика на номер будет платной. Желающие должны будут заплатить 475 долларов. К слову, сам процесс по добавлению «рожиц» происходит через специальный онлайн сервис регистрации авто. Невзирая на нововведения по украшательству, стандартные требования к госзнакам сохранятся: на табличке по-прежнему должна размещаться комбинация из трех букв и двух цифр. Так что составлять шифры из смайликов не выйдет