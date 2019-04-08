Человек-паук встал на стражу парковки

Есть такой тип людей- «народные мстители», они любят карать всяческих нарушителей правопорядка. Некоторые делают это грубо, некоторые- изящно, а некоторые – очень необычно. Именно к последней категории и относится индивид из Барнаула, который сражается с нарушителями парковки

Собственно, нарушителей он наказывает, «аки спайдермэн», а именно обматывает автомобили клейкой пленкой. Пока что, фотографически, подтверждено два случая. На фото одна машина стоит разбитой и есть предположение, что это лично владелец «замотал» машину, дабы лишний раз защитить ее от вандалов. Однако барнаульская интернет-общественность уверяет, что жертв «человека-паука» намного больше.

При этом публика горячо поддерживает неизвестного «доброжелателя», отмечая, что активист «не портит машины, но указывает на ошибку». Кроме того, многие жители города даже предлагают «скинуться на покупку плёнки».