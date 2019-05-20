Человек-скороход взялся за постройку электромобилей

Восьмикратный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен по бегу Усэйн Болт, представил на парижской выставке VivaTech электромобиль Bolt Nano, предназначенный для каршеринга.



Сам по себе автомобиль очень маленький и занимает всего четверть стандартного парковочного места. В салоне пассажир сидит за водителем, а сменный аккумулятор размещён под полом. Какие-либо технические характеристики пока не разглашаются, однако бывший олимпиец сообщил, что новый автомобиль подходит лишь для краткосрочных поездок на дистанции до 25 километров.



Любопытно, что первые поставки электромобиля покупателям начнутся в конце 2020 года. Стоимость Bolt Nano стартует от 9999 долларов, а заказы с депозитом в 999 долларов принимаются уже сейчас.