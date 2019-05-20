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20 май 2019

Человек-скороход взялся за постройку электромобилей

Человек-скороход взялся за постройку электромобилей
Автор фото: фирма-производитель

Восьмикратный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен по бегу Усэйн Болт, представил на парижской выставке VivaTech электромобиль Bolt Nano, предназначенный для каршеринга.


Сам по себе автомобиль очень маленький и занимает всего четверть стандартного парковочного места. В салоне пассажир сидит за водителем, а сменный аккумулятор размещён под полом. Какие-либо технические характеристики пока не разглашаются, однако бывший олимпиец сообщил, что новый автомобиль подходит лишь для краткосрочных поездок на дистанции до 25 километров.


Любопытно, что первые поставки электромобиля покупателям начнутся в конце 2020 года. Стоимость Bolt Nano стартует от 9999 долларов, а заказы с депозитом в 999 долларов принимаются уже сейчас.

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При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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