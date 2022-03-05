Через два года в области батарей для электрокаров случится революция

Израильская компания StoreDot представила план развития технологий создания аккумуляторов, согласно которому в течение 10 лет будут представлены батареи с улучшенными характеристиками

Надо сказать, что план является поэтапным, и уже через два года мы сможем пользоваться аккумуляторами, который за пять минут зарядки смогут обеспечить 160-киломитровый пробег. Такие солидные показатели обеспечиваются либо полной заменой лития в аккумуляторах на графит и кремний, либо использования этих элементов в качестве вспомогательных. Графит, к примеру, является отличным проводником, к тому же он не слишком восприимчив к нагреву. При помощи кремния можно существенно увеличить саму емкость батареи.

Любопытный факт, недавно ученые из LG сравнили между собой кремниевые и графеновые батареи. Выяснилось, что кремниевые аноды имеют в десять раз большую плотность энергии, чем графитовые. Кремниевый аккумулятор-прототип сохранил 80 процентов емкости после 500 циклов зарядки, а батарея с графитом смогла удержать лишь шестьдесят процентов энергии.