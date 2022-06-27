«Черные ящики» на автомобилях станут работать луче

В каждой стране есть свой обязательный набор электроники, который необходимо устанавливать на автомобили. Где- то – системы навигации и экстренной связи, где-то – водительские ассистенты. В США, к примеру, необходимо устанавливать черные ящики

Сейчас эти «самописцы» обладают скромным функционалом - в памяти устройства сохраняется 5-секундный интервал до момента столкновения с частотой две фиксации в секунду. Американский национальный институт безопасности на дорогах пришел недавно к выводу, что подобных мощностей недостаточно.

Было предложено усовершенствование - увеличить время записи до двадцати секунд. Другое дело, что на модернизацию автопроизводителям понадобится много времени, так что по прогнозам новые устройства появятся не раньше 2024 года.