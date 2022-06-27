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27 июн 2022

«Черные ящики» на автомобилях станут работать луче

«Черные ящики» на автомобилях станут работать луче

В каждой стране есть свой обязательный набор электроники, который необходимо устанавливать на автомобили. Где- то – системы навигации и экстренной связи, где-то – водительские ассистенты. В США, к примеру, необходимо устанавливать черные ящики

Сейчас эти «самописцы» обладают скромным функционалом - в памяти устройства  сохраняется 5-секундный интервал до момента столкновения с частотой две фиксации в секунду. Американский национальный институт безопасности на дорогах пришел недавно к выводу, что подобных мощностей недостаточно.

Было предложено усовершенствование  - увеличить время записи до двадцати секунд. Другое дело, что на модернизацию автопроизводителям понадобится много времени, так что по прогнозам новые устройства появятся не раньше 2024 года.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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