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9 апр 2018

Чиновникам запретили ездить на черных машинах. Пока только в Грузии

Чиновникам запретили ездить на черных машинах. Пока только в Грузии

Иногда борьба с привилегиями доходит до абсурда: так в Грузии региональным и местным чиновникам запретили использовать автомобили черного цвета. Власти страны объясняют это борьбой с роскошью.

Причем для запрета на закупку и использование автомобилей черного цвета властям страны понадобилось издать отдельное постановление.

«Это означает, что мы отказываемся от определенного типа символики, которая ассоциировалась с роскошью и привилегиями во времена правления прежних властей», — цитирует РИА Новости министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. Чиновникам вообще рекомендовано переходить на экологически чистый транспорт, гибриды и электромобили, дабы своим примером показать гражданам правильность такого подхода.

Идея запретить черные автомобили для чиновников возникла в Грузии после высказывания премьер-министра страны Георгия Квиркашвили о том, что в стране необходимо покончить «с эпохой черных джипов, так как это всех раздражает».

До конца апреля всем госведомствам Грузии необходимо предоставить в правительство план по оптимизации автопарка, который должен включать в себя закупку экономичных автомобилей вместо «членовозов».
 

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При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

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