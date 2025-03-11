Число дорожных камер в регионах не уменьшилось после реформы

Закон, вступивший в силу 1 сентября 2024 года, который должен был ужесточить контроль за дорожными камерами, не привел к их сокращению. Несмотря на новые правила, многие регионы просто переместили комплексы на другие участки, переоформили документы и продолжают их использовать для вынесения штрафов

В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Удмуртии, Якутии, Марий Эл и ряде других регионов число камер осталось неизменным. Более того, в некоторых субъектах их количество даже увеличилось: в Челябинской области появилось 144 новых комплекса, в Курской — 10, в Воронежской — 59, в Чувашии — 50, а в Крыму дополнительно установили 50 камер. В Дагестане власти планируют разместить еще 500 устройств, а в Краснодарском крае и Тамбовской области также готовятся к расширению системы фиксации нарушений.

При этом в некоторых регионах, таких как Приморье и Пермский край, часть камер не работает из-за отсутствия документации. Независимые эксперты ранее прогнозировали, что после вступления закона в силу с дорог исчезнет 50–70% комплексов, однако фактически под его действие попали лишь 10–15% камер в каждом регионе.

Региональные власти выступают за упрощение процедуры установки новых комплексов и требуют вернуть возможность использовать их данные для мониторинга транспортного потока. В Госдуме отмечают, что основной целью закона было не сокращение камер, а снижение аварийности, однако не исключают возможность его корректировки.

