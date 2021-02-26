Что готовит водителям март?

Готовьтесь, собратья по потоку, готовьтесь увидеть новый знак, и ощутить на себе запрет мойки автомобиля во дворе

Начнем с последнего. Дело в том, что с первого марта вступают в силу новые санитарно-эпидемиологические правила. Согласно новым нормам, во дворах жилых домов запрещается сливать топливо, регулировать тормоза и настраивать гудок. Самое главное – мойка тоже теперь запрещается. Так что если вам в голову взбредет лично вымыть своего коня – сделайте это на даче.

Что касается знака, то он уже нам всем знаком. Речь идет о знаке «Фотовидеофиксация», который будет устанавливаться в зоне работы мобильных и стационарных камер. Регламент установки таков – вне населенных пунктов знак устанавливается за 300 метров до места установки камеры. В населенных пунктах – заблаговременно до места установки.