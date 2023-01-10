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10 янв 2023

Что покажет Mitsubishi на автосалоне в Токио?

Что покажет Mitsubishi на автосалоне в Токио?

MMC примет участие в Tokyo Auto Salon 2023, который откроет свои двери 13 января. В компании рассказали, какие машины покажут на выставке

Пожалуй, главным экспонатом станет Mitsubishi Delica Mini. Настоящей новинкой данную модель считать сложно, так как по сути своей она является перелицованной копией, уже существующего, кей-кара eK Space. Да, это тот же микроавтобус лишь с той разницей, что Delica Mini отличается более агрессивными бамперами и защитными вставками из неокрашенного пластика.

Параллельно MMC привезет на Токийский автосалон «взрослую» Delica D:5 Snow Survivor — данный минивэн обладает повышенным дорожным просветом, экспедиционным багажником, внедорожными покрышками и специальным окрасом кузова в виде пиксельного камуфляжа.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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