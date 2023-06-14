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14 июн 2023

Что происходит с российским заводом Hyundai

Что происходит с российским заводом Hyundai

Российский автомобильный завод Hyundai до сих пор не продан, однако, предприятие находится в простое уже с марта месяца.

Разумеется, простой оборачивается убытками – по итогам прошлого года они составили почти двадцать миллиардов рублей. Причем это чистый убыток, если прибавить сюда, например, обесценивание активов и другие расходы, то сумма достигнет уже пятидесяти миллиардов.

По последним данным новым собственником площадки могла стать фирма из Казахстана -  «Астана Моторс». Впрочем, стороны никак не комментируют данную информацию – нет ни подтверждений, ни опровержений.

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Motor

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