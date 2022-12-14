Что раздражает водителей друг в друге?

Интересный опрос провели крупнейшие страховые компании среди своих клиентов. Водителям предлагалась ответить на один единственный вопрос : «что раздражает вас в соседях по потоку?». Итоговая статистика получилась интересной.

Больше всего российских водителей в поведении соседей по потоку раздражают сильное превышение скорости и привычка проезжать перекрёстки на красный свет. При этом более половины опрошенных заявили, что, мол, ездят аккуратно, соблюдая все правила и приличия. Лишь 16 процентов анкетируемых лиц заявили об агрессивном стиле вождения.

Что касается знаний ПДД, то о своей полной уверенности сообщили лишь 15 процентов респондентов. Изредка обновляют свои знания 58% автомобилистов.