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14 дек 2022

Что раздражает водителей друг в друге?

Что раздражает водителей друг в друге?
Интересный опрос провели крупнейшие страховые компании среди своих клиентов. Водителям предлагалась ответить на один единственный вопрос : «что раздражает вас в соседях по потоку?». Итоговая статистика получилась интересной.
Больше всего российских водителей в поведении соседей по потоку раздражают сильное превышение скорости и привычка проезжать перекрёстки на красный свет.  При этом более половины опрошенных заявили, что, мол, ездят аккуратно, соблюдая все правила и приличия. Лишь 16 процентов анкетируемых лиц заявили об агрессивном стиле вождения.
 
Что касается знаний ПДД, то о своей полной уверенности сообщили лишь 15 процентов респондентов. Изредка обновляют свои знания 58% автомобилистов.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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