Что считается подделкой номера? Есть ответ!

Верховный суд России объявил разъяснение на предмет подделки номеров. Оказалось, что любое воздействие, которое изменит его прочтение, будет караться законом

Читатель Motorpage спросит, а что же считается искажением? ТАСС приводит цитату Верховного суда: "В статье 326 УК РФ подделкой государственного регистрационного знака признается изготовление такого знака в нарушение установленного законодательством о техническом регулировании порядка либо внесение в изготовленный в установленном порядке знак изменений, искажающих нанесенные на него символы (например, путем выдавливания, механического удаления символа (символов), подчистки, подкраски) и допускающих иное прочтение государственного регистрационного знака".

Любопытно, что наши соотечественники часто подкрашивали символы на номерных знаках, которые истерлись с течением времени. Такое деяние законом не преследуется. Сокрытие же символов изолентой, например, дабы избегать штрафов с камер, карается уже по административной линии - частью 2 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях за использование видоизмененных знаков.