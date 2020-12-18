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18 дек 2020

Что считается подделкой номера? Есть ответ!

Что считается подделкой номера? Есть ответ!

Верховный суд России объявил разъяснение на предмет подделки номеров. Оказалось, что любое воздействие, которое изменит его прочтение, будет караться законом

Читатель Motorpage спросит, а что же считается искажением? ТАСС приводит цитату Верховного суда: "В статье 326 УК РФ подделкой государственного регистрационного знака признается изготовление такого знака в нарушение установленного законодательством о техническом регулировании порядка либо внесение в изготовленный в установленном порядке знак изменений, искажающих нанесенные на него символы (например, путем выдавливания, механического удаления символа (символов), подчистки, подкраски) и допускающих иное прочтение государственного регистрационного знака".

Любопытно, что наши соотечественники часто подкрашивали символы на  номерных знаках, которые истерлись с течением времени. Такое деяние законом не преследуется. Сокрытие же символов изолентой, например, дабы избегать штрафов с камер, карается уже по административной линии - частью 2 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях за использование видоизмененных знаков.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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