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25 янв 2023

Что убирает дорожная техника, когда нет снега?

Что убирает дорожная техника, когда нет снега?

Наверняка этим вопросом задавался каждый, видя караван специальных машин на дорогах, когда на улицах, пусть и зимой, но осадков нет

Видимо озабоченность наших граждан достигла пикового уровня и Автодор, который курирует вопросы уборки, дал официальное разъяснение. Оказывается, «потемкинские деревни» никто не строит, и экипажи действительно работают, правда, когда на улице наступают околонулевые температуры и осадки уходят, функционал дорожных служб меняется.

Оказывается, специалисты очищают лотковые зоны на магистралях, подметают и моют разделительные полосы, убирают грязь с тротуаров и дорожных знаков. В тех местах, где работа техники ограничена ландшафтом или другими препятствиями, уборка производится пешими бригадами.

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