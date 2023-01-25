Что убирает дорожная техника, когда нет снега?

Наверняка этим вопросом задавался каждый, видя караван специальных машин на дорогах, когда на улицах, пусть и зимой, но осадков нет

Видимо озабоченность наших граждан достигла пикового уровня и Автодор, который курирует вопросы уборки, дал официальное разъяснение. Оказывается, «потемкинские деревни» никто не строит, и экипажи действительно работают, правда, когда на улице наступают околонулевые температуры и осадки уходят, функционал дорожных служб меняется.

Оказывается, специалисты очищают лотковые зоны на магистралях, подметают и моют разделительные полосы, убирают грязь с тротуаров и дорожных знаков. В тех местах, где работа техники ограничена ландшафтом или другими препятствиями, уборка производится пешими бригадами.