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31 июл 2019

ЦКАД начнут открывать в октябре 2020 года

ЦКАД начнут открывать в октябре 2020 года

Достроить и открыть некоторые участки Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) госкомпания «Автодор» планирует осенью следующего года

На заседании областного правительства губернатор Подмосковья сказал о том, что в октябре 2020-го будут сданы в эксплуатацию Звенигородский ход и участок, который пересекает Ленинский городской округ и Подольск.  Если говорить о направлениях, то Звенигородский ход пройдёт от трассы М-11 (Москва - Санкт-Петербург) по территориям Солнечногорского, Одинцовского, Истринского, Звенигородского и Наро-Фоминского городских округов Московской области. Протяжённость этого участка свыше 87 км.  Кроме того, он станет единственным бесплатным участком трассы.

Что же касается участка, который пересекает Подольск и Ленинский округ, то он соединит автодороги М-4 «Дон» и М-1 «Беларусь». Его протяженность составляет 118 км, при этом большая часть пути проходит по территории Новой Москвы.

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