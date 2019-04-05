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5 апр 2019

«Дачные» пробки возвращаются

«Дачные» пробки возвращаются

По заявлению городских властей, в столице перед выходными наблюдается увеличение количества автомобилей, направляющихся в сторону области в связи с теплой погодой

По прогнозам специалистов Центра Организации Дорожного Движения, ситуация на вылетных магистралях города будет осложняться, а вечерний час пик окажется растянут по времени. Затруднения, связанные с поездками москвичей на дачу, начнутся с 15:00 и продлятся до 21:00-22:00. В ЦОДД рекомендовали водителям перенести поездки за город на внепиковые часы — до 15:00 и после 22:00.

Ранее сообщалось, что на востоке столицы из-за ограничения движения транспорта, по причине закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро, которое будет действовать до 4:30 6 апреля, в вечерний час пик ожидается серьезное осложнение дорожной ситуации. В связи с этим ЦОДД попросил водителей, проживающих в этих районах, выезжать домой после 22:00.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Московский комсомолец

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