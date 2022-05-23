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23 май 2022

Dacia Jogger провалила лосиный тест

Dacia Jogger провалила лосиный тест

Испанские эксперты решили протестировать системы безопасности одного из самых популярных и бюджетных семиместных универсалов в Европе – Dacia Jogger. Отметим, что модель построена на платформе CMF-B, на ней построен и новый Logan, который должен был в этом году появиться на нашем рынке

Испытанием выступил обычный лосиный тест. Напомним его программу - в рамках заездов испытуемый автомобиль должен резко перестроиться – как при встрече с настоящим животным – в соседнюю полосу движения и при этом не задеть ни одного конуса, оставшись в рамках отведённого машине коридора. Для высших баллов упражнение необходимо производить на значительной скорости. В большинстве своем (как и в нашем случае) маневрирование производится на семидесяти семи километрах в час.

К сожалению, «Джоггер» с испытанием не справился – машина постоянно сбивала конусы.  Тест-пилоты, попытались сбрасывать скорость до семидесяти, но эффект был тем же. Лишь на 68 километрах в час удалось добиться образцового прохождения полосы препятствий.  В отчетах же было указано, что автомобиль имеет недостаточную поворачиваемость. Более того, эксперты  раскритиковали системы ABS и ESP, которые работают нелогично.

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