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2 окт 2017

Dacia может сделать дешевый электромобиль

Dacia может сделать дешевый электромобиль
Автор фото: фирма-производитель

Компания Dacia не исключает появления электрифицированной модели в своей гамме. Правда, в начале, скорее всего, появится гибрид, а уже затем полноценный электромобиль. Об этом заявил глава европейского отделения компании Жан Кристоф Куглер.

По его словам, компания Dacia будет рассматривать доступные ей технологии, но в первую очередь будет принимать решения основанные на массовом спросе на ту или иную модель.

«Мы останемся потрясающе доступными и не будем менять траекторию движения бренда, — заявил Куглер в интервью британскому Auto Express. — Мы находимся в выигрышной позиции относительно конкурентов благодаря альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. У нас есть все технологии для электрификации. Мы часть Альянса, а значит нам не нужно ни с кем вести переговоры, чтобы получить доступ к технологиям».

Несмотря на то, что сроки появления электрифицированных версий Dacia неизвестны, момент может наступить раньше, чем многие считают. «Существует разница в 3-4 года между более продвинутыми моделями Альянса и нашими», — говорит Куглер.

Вероятнее всего первый электромобиль Dacia позаимствует начинку у Renault ZOE, самом продаваемом в Европе электромобиле. После обновления субкомпакт получил батарею емкостью 41 киловатт-час, ее должно хватать на 290 километр. Более доступный вариант с батареей емкостью 21 киловатт-час дает ZOE возможность проехать на одной зарядке до 160 километров.
 

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При написании новости использовалась информация:
Auto Express

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