Дагестан – рай электромобилей!

В ноябре разу пять регионов России ввели серьезные льготы для владельцев электромобилей – частично (на время) отменили транспортный налог, однако один регион пошел еще дальше – отменил налог насовсем. Таким щедрым оказался Дагестан

Как сообщает «Интерфакс», дагестанские депутаты местного заксобрания отменили налог наиболее полностью и бесповоротно. То есть нет никакой выборки по мощности транспортного или срокам, пишет Interfax. В других регионах некоторые ограничения сохраняются. Например, в Башкирии льготы действуют только три года, а в Тамбове вам все равно придется уплатить налог, если мощность вашего транспортного средства превышает 250 лошадиных сил.

В то же время на федеральном уровне уже не первый год обсуждается возможность полной отмены транспортного налога для всех транспортных средств. Компенсировать его планируется с помощью повышения акцизов на топливо.