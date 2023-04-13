Даниил Квят продолжит свою спортивную карьеру

Наши соотечественники всегда показывают отменные спортивные успехи – хоккей, биатлон, фигурное катание. К сожалению, далеко не в каждом виде спорта нам везет, в гонках, например, мы «звезд не хватаем»…

Да, успехи советских гонщиков в ралли, конечно же, никто не подвергает сомнению, но прошлое остается в прошлом, в нынешнее время настоящих звезд из России в мировых гонках наблюдаются очень мало. Большие надежды подавались на Даниила Квята в Формуле-1, но в 2021 году его участие там прервалось.

Теперь же Квят сядет за руль Lamborghini в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC и американской серии IMSA SportsCar Championship в составе итальянской команды Lamborghini Iron Lynx.