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1 сен 2017

Дания решила снизить таможенные пошлины на автомобили. До 100%

Дания решила снизить таможенные пошлины на автомобили. До 100%

Власти Дании вдруг обратили внимание на то, что большинство местных автомобилистов имеют в собственности очень дешевые автомобили, к тому же большинство из находится уже в довольно пожилом возрасте. Конечно, в одной из самых богатых стран Европы очень любят велосипеды, но и автомобилстах в стране решили позаботиться.

Правительство Дании подготовило законопроект резко снижающий таможенные пошлины на новые автомобили. Сегодня они превышают 150% от заявленной цены, а в случае принятия закона снизятся… до 100%!

«У нас по-прежнему будут одни из самых высоких цен на автомобили, — заявил министр экономики Дании Саймон Эмиль Аммитцболл. —Но в то же время несправедливо, что жители нашей страны ездят на более дешевых автомобилях, чем в соседних Швеции или Германии».

Сегодня самый доступный вариант пятидверного хэтчбека Volkswagen Golf обойдется датчанину в сумму превышающую 28 тысяч евро. В Германии этот автомобиль обойдется в 18 тысяч евро, а в Польше вообще в 15 890 евро. Конечно, оснащение автомобилей варьирутся от страны к стране, но общее представление о ценах на новые машины в Дании такой пример довольно показателен.

Дания, не имеющая собственной автомобильной промышленности, начала повышать пошлины на ввоз новых автомобилей в начале XX века, значительно увеличила их после Второй мировой войны и еще раз увеличила после окончания нефтяного кризиса в 70-е годы прошлого столетия.

Сегодня в Дании существуют льготы на электромобили и гибриды, но нынешние власти решили постепенно отказываться от них, так как они требуют больших компенсаций из бюджета.

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При написании новости использовалась информация:
Bloomberg

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