Дастер получил 1,0-литровый трехцилиндровый мотор

Строго говоря, речь идет о европейском Daica Duster, который ушел на целое поколение вперед от своего российского аналога

Новый моторчик мощностью в сто лошадиных сил придет на смену 1,6-литровому атмосферному ДВС мощностью 115 л.с. По словам производителя, новинка может похвастаться чуть более высоким крутящим моментом — до 160 Нм (у «атмосферника» — 156). Несмотря на это, время разгона с 0 до 100 км/ч возросло с 11,9 до 12,5 секунды. Максимальная скорость упала со 172 до 168 км/ч.

Положительные моменты тоже присутствуют. Главное преимущество - сниженные расходы топлива (до 5,5 л/100 км) и выбросы CO2 (на 18%, до 125 г/км). Примечательно, что турбомоторчик будет агрегатироваться только с 5-ступенчатой механической трансмиссией. При этом такие Дастеры могут быть только переднеприводными.