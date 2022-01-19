Дата в истории: 19 января 1978 года собран последний Volkswagen Beetle

Последний в Германии - сборка этой модели продолжалась в Мексике и Латинской Америке. Жизненный цикл «Жука» закончился в 2003 году. Общий тираж модели превысил 21 миллион экземпляров.

Производство «Жука» стартовало в 1946 году, но только начиная с 1949 года автомобили стали продавать гражданским лицам. Решение начать экспорт, разделило модели на две линии: стандартную (Typ 1) и экспортную (Typ 1a), последняя отличалась некоторыми хромированными деталями (бампера, колпаки колёс) и улучшенным оснащением.

Интересный факт, когда закончилось немецкое производство «Жука» в американских СМИ даже появился некролог. Жители США были очень опечалены, дело в том, что экспортные машины из Южной Америки стоили дороже тех, что поставлялись из Европы.