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19 янв 2022

Дата в истории: 19 января 1978 года собран последний Volkswagen Beetle

Дата в истории: 19 января 1978 года собран последний Volkswagen Beetle
Автор фото: фирма-производитель
Последний в Германии - сборка этой модели продолжалась в Мексике и Латинской Америке. Жизненный цикл «Жука» закончился в 2003 году. Общий тираж модели превысил 21 миллион экземпляров.
 
Производство «Жука» стартовало в 1946 году, но только начиная с 1949 года автомобили стали продавать гражданским лицам. Решение начать экспорт, разделило модели на две линии: стандартную (Typ 1) и экспортную (Typ 1a), последняя отличалась некоторыми хромированными деталями (бампера, колпаки колёс) и улучшенным оснащением.
 
Интересный факт, когда закончилось немецкое производство «Жука» в американских СМИ даже появился некролог.  Жители США были очень опечалены, дело в том, что экспортные машины из Южной Америки стоили дороже тех, что поставлялись из Европы.

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