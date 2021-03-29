Дефицит автомобилей на рынке идет на спад

РОАД сообщает об улучшении ситуаций на рынке новых и подержанных автомобилей. Дефицит машин, который был зафиксирован со второй половины прошлого года, идет на спад

Напомним, что в августе 2020 года люди заговорили о нехватке автомобилей. Сперва эта проблема касалась только премиальных брендов, однако вскоре пострадал и массовый сегмент. Нередки были ситуации, когда клиент приходил в салон и не мог купить автомобиль – полупустые площадки, на которых стояли несколько десятков автомобилей для госзакупок и лишь несколько штук для розничной продажи. Разумеется, дилеры стали активно устанавливать дополнительное оборудование, и в результате автомобиль стоимостью в шестьсот тысяч мог спокойно превратиться в автомобиль за миллион. Пандемия серьезно ударила по отрасли.

Рынок поддержанных машин «взорвался» следом. Люди, резонно предположив, что новых машин им не видать, кинулись за автомобилями с пробегом. Результат - на каждом шагу специалисты по автомобильному подбору заявляют, что количество машин в хорошем состоянии снижается, а те, что есть - продаются с ощутимой наценкой. Продавцы охотно накидывают по 100-200 тысяч к общей стоимости.

Впрочем, согласно недавнему выступлению представителей РОАД, положение дел постепенно приходит в порядок. Дефицит идет на спад, но до полного восстановления рынку еще далеко. Интересно, что большинство дилеров прогнозировали улучшение ситуации, как раз, к весне текущего года.