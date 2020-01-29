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29 янв 2020

DeLorean DMC-12 будет возрожден

DeLorean DMC-12 будет возрожден

Автомобиль возвращается назад в будущее - проект, который буксовал последние три года, будет возобновлен и запущен в виде мелкосерийного производства

Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12. Интересно, что изначально компания смогла договориться наследниками Джона Делореана и даже получила права торговую марку DMC и логотип. Однако проект затормозил из-за проволочек Национальной администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Дело в том, что ведомство  не спешило утверждать правила для производства мелкосерийных автомобилей. Дело сдвинулось в мертвой точки только в конце 2019 года, когда появился свод требований к  подобным ретро-моделям. Собственно, теперь проекту дан зеленый свет и к культовой легенде вскоре сможет прикоснуться каждый.  Интересно, что купе получит доработанную ходовую и новый двигатель: на смену 130-сильному V6 объемом 2,8 литра придет 3,5-литровый агрегат с отдачей на уровне 400 лошадиных сил. 

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