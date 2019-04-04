Денис Мантуров поддерживает отечественного производителя

Глава Минпромторга России Денис Мантуров стал использовать Aurus в качестве служебного автомобиля. В частности, на российском седане он прибыл на церемонию открытия завода Mercedes в Подмосковье

Похоже, что государственный аппарат начинает пересаживаться с «Мерседесов» на автомобили проекта «Кортеж». Если раньше ими пользовались только Президент и премьер-министр, то теперь очередь дошла и до остальных чиновников. Символично, что именно Мантуров стал первым «пользователем» Aurus после высшего руководства страны, ведь именно он курировал разработку автомобилей нового российского бренда. К слову, в пресс-службе министерства сообщили, что министр использует автомобиль меньше месяца.

Автомобили Aurus созданы в рамках проекта «Единая модульная платформа» («Кортеж»). Их разработчиком является институт ФГУП НАМИ. В полном составе семейство будет включать седан и лимузин Senat, микроавтобус Arsenal и полноразмерный внедорожник под названием Komendant. Недавно были опубликованы патентные изображения серийной версии микроавтобуса Arsenal.