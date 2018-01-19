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19 янв 2018

Депутаты ограничат число камер на трассах

Депутаты ограничат число камер на трассах

Комитет по транспорту Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий собственникам дорог арендовать комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД у частных компаний.

Фактически это происходит уже сегодня. Например, сейчас Москва арендует 500 комплексов «Автоураган» у частной компании, которая обеспечивает их установку, обслуживание и передачу данных в ЦОДД. В Московской области действует частно-государственное партнерство: регион платит коммерсантам с каждого выписанного постановления 233 рубля. Однако де-юре до сих пор такое «слияние бизнеса и государства» не закреплено.

Законопроект предусматривает, что конкурсы будут объявлять собственники дорог, а это Росавтодор, «Автодор» (платные дороги) и муниципальные власти, пишет «КоммерсантЪ». А это означает, что меняется схема работы в этой области. Сегодня конкурсы объявляют Центры организации дорожного движения и подобные им структуры. Также эксперты говорят о том, что это позволит увеличить число комплексов на федеральных трассах. Местные власти не могут установить там камеры за бюджетные средства, так как это будет расцениваться как нецелевое расходование средств.

Минтранс, который подготовил законопроект, не прописал в нем максимально возможное количество камер, которые могут быть установлены на дороге. Поэтому депутаты обещают подготовить в него соответствующие поправки.

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При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

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