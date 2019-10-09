Депутаты предложили поощрять водителей-стукачей

В России может появиться система вознаграждения водителей, сообщивших ГИБДД о нарушителях на дорогах. С соответствующим предложением к главе МВД обратился депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров

Парламентарий считает, что системы видеофиксации нарушений снизили число нарушений правил ПДД, однако окончательно решить проблему они не смогут. «В данной связи действенной мерой стало бы стимулирование гражданской ответственности водителей путем призыва к саморегуляции внутри сообщества самих автолюбителей. Прошу вас оценить идею внедрения системы, согласно которой участники движения за вознаграждение сообщали бы органам дорожной полиции о водителе-нарушителе», — пояснил депутат.

В качестве системы поощрений Петров предложил, чтобы часть штрафа нарушителя тратили на погашение транспортного или иного налога водителя, сообщившего об инциденте. В качестве примера депутат привел опыт европейских стран, где действует похожая система.