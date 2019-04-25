Депутаты предложили увеличить скидку на штрафы ГИБДД

Депутаты ЛДПР готовят новый законопроект о скидке в 70% на штрафы для нарушителей ПДД.



Законопроект предусматривает увеличение скидки с 50% до 70%. В частности, в эту категорию попадает нарушение правил парковки. В пресс-службе партии подчеркнули, что соответствующий документ будет подготовлен и внесен на рассмотрение Государственной Думы в ближайшее время.

Также депутаты высказались резко против отмены скидки на штрафы ГИБДД. Напомним, что с такой инициативой недавно выступил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Чиновник предложил лишить этой льготы злостных нарушителей ПДД. «Прежде чем говорить об отмене льготы для злостных нарушителей, нужно для начала навести порядок с камерами фото- и видеофиксации, которые вследствие технических ошибок и некорректной настройки нередко и формируют статистику неоднократных нарушений» - отметили инициаторы законопроекта.