Инициативная группа сенаторов и депутатов партии «Единая Россия» предложили ужесточить наказание за сокрытие номерных знаков на стоянке

Напомним, сегодня санкция в КоАП есть лишь за управление ТС с нечитаемыми номерными знаками, а также за управление с номерами, закрытыми специальными средствами, в то время, как за стоянку с нечитаемыми номерами санкция отсутствует.

Депутаты хотят такое наказание ввести, подвергнув автовладельцев штрафу в 2,5 тысячи рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге увеличить размер штрафа вдвое, до 5 тысяч. Помимо этого инициатива депутатов, которая будет рассмотрена Думой уже на этой неделе, предполагает и эвакуацию автомобиля на штрафстоянку.

Мотивация авторов законопроекта традиционна – борьба с терроризмом. Именно антитеррористической защитой автовладельцев снимающих номерные знаки или скрывающих их на стоянке, таким образом, избегающих не всегда правомерных штрафов и оплаты стоянки, хотят заставить оплачивать штрафы и «услуги» городского паркинга.