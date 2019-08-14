Депутаты предложили запретить эксплуатацию старых машин

В России предложили запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующую инициативу высказал думский Комитет по промышленности, идея уже направлена в Минтранс и Минпромторг. В первую очередь речь идет о переходе на технику с более высоким экологическим классом.

Автором предложения является зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, состоящий в «Единой России. Как обычно в проекте, буквально, не хватает конкретики: нет сведений о том, какие машины и в каком возрасте подпадут под запрет. Также в письме не уточняется, какие санкции будут применяться к будущим нарушителям. К слову, в Минпромторге отметили, что «вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава». В качестве примера там приводят действующие программы льготного автокредитования.

Пока в российском законодательстве установлено ограничение только для автобусов, перевозящих детей: они должны быть моложе десяти лет. Причем норма вступает в силу в 2020 году, до этого срок неоднократно переносили. Любопытно, что по данным ГИБДД, из 60,5 миллиона транспортных средств в России 20,9 миллиона выпущены 15 или более лет назад, еще 10 миллионов старше 10 лет.