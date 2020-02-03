Автомобильный портал Motorpage
3 фев 2020

Депутаты выступили против увеличения штрафов

Депутаты выступили против увеличения штрафов

В Госдуме раскритиковали проект нового Кодекса об административных правонарушениях и посчитали его противоречащим целям экономической политики страны

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников раскритиковал проект нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщает ТАСС. Парламентарий подчеркнул, что предложение Минюста об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения вызывает «недоумение».

По словам Крашенникова, проект не соответствует целям экономической политики России и противоречит ориентирам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Он подчеркнул, что такие нововведения «усиливают репрессивные механизмы».

«В целом представленный проект напоминает отклоненный Государственной думой в начале текущего созыва проект КоАП», — добавил Крашенинников.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Россия - страна с самым дешевым бензином в Европе. Почти

03 февраля 2020

Мировой объем производства автомобилей достиг предела

03 февраля 2020

АЗС начнут наказывать за недолив

03 февраля 2020
MINI

В Mini намереваются создать среднемоторный родстер

03 февраля 2020

В Jaguar назвали причины появления гигантских решеток радиатора

03 февраля 2020

Штрафы хотят привязать к МРОТ

03 февраля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Sonata - hyundai sonata 2020 - больше не такси Тест драйв
03 февраля 2020

Hyundai Sonata
"Hyundai Sonata – больше не такси"
Volvo V90 Cross Country - volvo v90 cross country 2017 чемодан, икея, хипстер
Тест драйв
31 января 2020

Volvo V90 Cross Country
"Чемодан, Икея, Хипстер"
Suzuki SX4 - suzuki sx4 2016 старый — добрый
Тест драйв
29 января 2020

Suzuki SX4
"Старый — добрый"
Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg - сравнительный тест. трудный выбор между «пакетным» mercedes-benz gle 2020 и «навороченным» volkswagen touareg 2019
Сравнительный тест
14 января 2020

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg
"Трудный выбор между «пакетным» Mercedes-Benz GLE и «навороченным» Volkswagen Touareg"

Написано новостей:

2 5 1 4 7