Депутаты выступили против увеличения штрафов

В Госдуме раскритиковали проект нового Кодекса об административных правонарушениях и посчитали его противоречащим целям экономической политики страны

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников раскритиковал проект нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщает ТАСС. Парламентарий подчеркнул, что предложение Минюста об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения вызывает «недоумение».

По словам Крашенникова, проект не соответствует целям экономической политики России и противоречит ориентирам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Он подчеркнул, что такие нововведения «усиливают репрессивные механизмы».

«В целом представленный проект напоминает отклоненный Государственной думой в начале текущего созыва проект КоАП», — добавил Крашенинников.