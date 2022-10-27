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27 окт 2022

Дилеры предупредили покупателей о дефиците Lada Vesta

Дилеры предупредили покупателей о дефиците Lada Vesta

По словам представителей нескольких дилерских центров, Vesta осталось совсем мало, а XRay и вовсе почти не осталось – еще в сентябре сообщалось, что по всей стране насчитывается около пяти сотен приподнятых хэтчбеков.

«Если кто-то планирует покупку Lada Vesta – нужно торопиться, автомобилей мало, – цитирует «Российская газета» генерального директора «Прагматика Lada Купчино» Игоря Бадера. – А раньше эта модель была локомотивом продаж». Топ-менеджер сообщил, что Xray и вовсе исчисляется единицами.

Новых поставок не предвидится, так как Xray уже снят с производства, а запуск конвейера рестайлингового семейства Vesta будет произведен только в следующем году.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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