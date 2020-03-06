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6 мар 2020

Дилеры станут ставить автомобили на учет уже совсем скоро

Дилеры станут ставить автомобили на учет уже совсем скоро

Все крупные дилерские центры начнут оказывать услуги по постановке на учет новых автомобилей уже в конце марта

«К марту-апрелю регистрацию начнут крупные дилеры, такие как «РОЛЬФ» и «АВИЛОН», а к лету подтянутся все остальные. Крупные дилеры уже направили сотрудников на обучение, мелкие тоже на подходе. Проблема в том, что точек обучения не так много» – цитирует портал Autonews главу Российской ассоциации дилеров (РОАД) Олега Мосеева.

Напомним, что нововведение должно было заработать еще в начала 2020 года, но постоянно откладывалось из-за вопросов взаимодействия ГИБДД и дилерского сообщества. Теперь дилеры утверждают, что практически достигли взаимопонимания с ведомством. Между тем, стоимость постановки на учет у дилеров регламентирована законом и не может превышать 500 рублей. За табличку с госномером придется заплатить не более 2 тыс. рублей в случае с легковым автомобилем, а номер для мотоциклов и прицепов обойдется не дороже 1,5 тыс. рублей.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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