Дилеры станут ставить автомобили на учет уже совсем скоро

Все крупные дилерские центры начнут оказывать услуги по постановке на учет новых автомобилей уже в конце марта

«К марту-апрелю регистрацию начнут крупные дилеры, такие как «РОЛЬФ» и «АВИЛОН», а к лету подтянутся все остальные. Крупные дилеры уже направили сотрудников на обучение, мелкие тоже на подходе. Проблема в том, что точек обучения не так много» – цитирует портал Autonews главу Российской ассоциации дилеров (РОАД) Олега Мосеева.

Напомним, что нововведение должно было заработать еще в начала 2020 года, но постоянно откладывалось из-за вопросов взаимодействия ГИБДД и дилерского сообщества. Теперь дилеры утверждают, что практически достигли взаимопонимания с ведомством. Между тем, стоимость постановки на учет у дилеров регламентирована законом и не может превышать 500 рублей. За табличку с госномером придется заплатить не более 2 тыс. рублей в случае с легковым автомобилем, а номер для мотоциклов и прицепов обойдется не дороже 1,5 тыс. рублей.