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21 июл 2020

Дилеры в России начали регистрировать авто и выдавать номера

Дилеры в России начали регистрировать авто и выдавать номера

Дилеры в России наконец-то начали предоставлять услугу постановки на учет новой машины в автосалоне с выдачей номеров — спустя семь с лишним месяцев после того, как такая возможность появилась в законодательстве

Для оформления регистрации автомобиля у автосалона должно быть специальное разрешение от ГИБДД. При такой схеме дилеры или (в редких случаях) завод-изготовитель действуют от имени владельцев транспортных средств при подаче документов в регистрационные подразделения Госавтоинспекции (через портал госуслуг). Также они осматривают транспортные средства, формируют заявление и комплект необходимых для регистрации документов. Автовладелец сможет получить свидетельство о регистрации (СТС) и номера прямо в салоне, стоимость услуги ограничена ФАС на уровне не более 500 рублей.

Регистрацию машины, не выходя из автосалона, пока предоставляют только крупные дилерские сети. По данным «РИА Новости», в Москве такая опция появилась у дилеров «Рольф», «Автомир», Favorit Motors, «Авилон». Удобство для клиента заключается в том, что ему не нужно ехать в ГИБДД, а машину он забирает из автосалона уже с номером. Почему такую услугу не начали предоставлять еще в январе? Оказывается, ГИБДД затягивала выдачу разрешений. Дилеры сообщили информагентству, что не имеют прибыли от регистрации машин.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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