Дилеров стали наказывать за накрутку цен

К сожалению, это происходит не в России, а в США, но процесс стал одним из самых громких. Еще бы - двух дилеров оштрафовали практически на миллион долларов!
Дилерские центры Mitsubishi и Volkswagen из Бруклина (Нью-Йорк, США) должны выплатить в общей сложности 800 000 долларов штрафа. К такой сумме их приговорили за искусственное завышение цен на автомобили. Да, как ни странно в США тоже наблюдается дефицит автомобилей и сотрудники автосалонов порой ведут себя крайне непорядочно.
Занятно, но обоих дилеров оштрафовали за накрутку цен именно на подержанные автомобили, а не на новые. Вот вам пример одного из таких случаев - один из клиентов хотел приобрести Jeep Grand Cherokee. Сперва ему объявили цену в 28 тысяч долларов, но по приезду в салон она резко поднялась до 35 тысяч.