Автомобильный портал Motorpage
22 июл 2022

Дилеров стали наказывать за накрутку цен

Дилеров стали наказывать за накрутку цен
К сожалению, это происходит не в России, а в США, но процесс стал одним из самых громких. Еще бы - двух дилеров оштрафовали практически на миллион долларов!
Дилерские центры Mitsubishi и Volkswagen из Бруклина (Нью-Йорк, США) должны выплатить в общей сложности 800 000 долларов штрафа. К такой сумме их приговорили за искусственное завышение цен на автомобили. Да, как ни странно в США тоже наблюдается дефицит автомобилей и сотрудники автосалонов порой ведут себя крайне непорядочно.
 
Занятно, но обоих дилеров оштрафовали за накрутку цен именно на подержанные автомобили, а не на новые. Вот вам пример одного из таких случаев - один из клиентов хотел приобрести Jeep Grand Cherokee. Сперва ему объявили цену в 28 тысяч долларов, но по приезду в салон она резко поднялась до 35 тысяч.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Китайская компания BAIC не выйдет на российский рынок

21 июля 2022

Депутаты Госдумы раскритиковали запрет на въезд в центр городов

21 июля 2022

На какие машины можно будет потратить материнский капитал?

21 июля 2022
Haval Jolion (2021) салон

Обновленный Haval Dargo - дебют совсем скоро!

21 июля 2022

Ford разработал зарядную станцию, которая сама подключается к автомобилю

21 июля 2022
Rolls-Royce Vision Next 100 concept 2016 вид сбоку сзади

Раскрыто название нового уникального Rolls-Royce

21 июля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Opel Combo - opel combo (2020) совместил французский комфорт и немецкий порядок Тест драйв
20 июля 2022

Opel Combo
"Совместил французский комфорт и немецкий порядок"
Haval F7 - haval f7 (2022) «потребности, желания, «хотелки»...»
Тест драйв
16 июля 2022

Haval F7
"«Потребности, желания, «хотелки»...»"
KIA K5 - kia k5 (2021) cоперник toyota camry или audi a5 «на минималках»?
Тест драйв
12 июля 2022

KIA K5
"Cоперник Toyota Camry или Audi A5 «на минималках»?"
Renault Logan
Вторичный рынок
06 июля 2022

Renault Logan
"Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!»"

Написано новостей:

3 1 0 8 1